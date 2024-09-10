Уникальные игры для PlayStation 5 Pro покажут до конца сентября

Компания Sony проведет презентацию State of Play с анонсами игр для PlayStation 5 Pro уже на следующей неделе. Об этом, как пишет GameMAG, сообщил пользователь Twitter Брайан Поттер, который ранее успешно предсказал дату анонса PlayStation 5 Pro и поделился дополнительной информацией о консоли.

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Согласно данным инсайдера, мероприятие состоится 19 сентября и будет посвящено демонстрации игр от сторонних разработчиков, включая инди-игры, оптимизированные под возможности новой консоли Sony.

Ожидается, что на презентации не будут представлены проекты от PlayStation Studios, а также новости о них. Возможно, им будет уделено время на более поздних мероприятиях.

Информация Поттера подтверждается данными других инсайдеров, которые также сообщали о планах Sony провести новую презентацию PlayStation в формате State of Play в этом месяце.

Согласно предыдущим слухам, PlayStation 5 Pro получит обновленный дизайн, более мощное «железо» и ценник от $600.