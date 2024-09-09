Блогер Илья Мэддисон пересек границу с Мексикой

Блогер и стример Илья Давыдов, известный под псевдонимом Мэддисон, сообщил в Telegram-канале, что пересек мексикано-американскую границу.

Мэдиссон опубликовал ролик, в котором шагает по Сан-Диего. Он намекнул, что отправляется в Массачусетс.

«Я иду уже где-то три мили, и мне еще семь миль до остановки, которая мне нужна, чтобы автобус отвез меня в аэропорт. И я вылетел в славный город Массачусетс», — поделился блогер.

Давыдов отметил, что до этого прошел 40 километров. По словам блогера, по пути он встретил койота, который пытался откусить ему половой орган.

«Но я отбился от него с помощью моего прекрасного, замечательного рюкзака. И оно, наверное, того стоило, потому что, видите, это американский флаг. Я думаю, вы понимаете, что это обозначает», — рассказал стример.

Мэдиссон пообещал поклонникам провести прямую трансляцию через несколько дней, когда все наладится.

14 мая Давыдов заявил о нежелании жить в США, рассказывая о разных штатах, в которых можно жить «среди фриков, афроамериканцев, любящих джаз и охоту на крокодилов в болоте, среди мормонов, реднеков-фанатов «Наскара» и так далее».