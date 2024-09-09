Стали известны лучшие футболисты в EA Sports FC 25

Компания Electronic Arts раскрыла 25 лучших футболистов в EA Sports FC 25. В этом году сразу три спортсмена получили наивысший рейтинг в 91 балл: Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»), Родри («Манчестер Сити») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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Следом за ними идут Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») и Гарри Кейн («Бавария»). Замыкают топ-10 Мартин Эдегор («Арсенал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») и Алисон Бекер («Ливерпуль»).

В целом в первых 25 позициях присутствуют футболисты ведущих клубов мира, а также Лионель Месси из «Интер Майами». Один из самых титулованных спортсменов в истории получил рейтинг 88.

Остальные рейтинги футболистов EA представит ближе к релизу игры, который состоится 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.