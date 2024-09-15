Как открыть мультиплеер в Disney Dreamlight Valley

Полноценный релиз Disney Dreamlight Valley добавил в игру кооперативный режим — теперь вы можете приглашать в свой мир других игроков, или, напротив, ходить к друзьям в гости. Портал PC Gamer рассказал, как открыть мультиплеер и как он работает.

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Как разблокировать мультиплеер Disney Dreamlight Valley

Прежде чем приглашать друзей или посещать их миры, вам нужно построить специальную гостевую станцию. А для этого ее сначала надо открыть.

Завершите задание дружбы Ванилопы 2 уровня.

Поговорите с Ванилопой, чтобы получить станцию.

Разместите станцию на любом месте под открытым небом.

Если вы давно не играли и еще не пригласили Ванилопу в свою долину, то поговорите со Скруджем МакДаком, чтобы взять у него задание The Haunting of Dreamlight Valley. В ходе этого задания вы построите дом Ванилопы — останется только прокачать уровень дружбы до 2.

Как запустить мультиплеер Disney Dreamlight Valley

Активируйте гостевую станцию.

Выберите опцию Open up a connection for Valley Visits!

Запишите шестизначный код и передайте его другу.

Если вы получаете код, то откройте вкладку Multiplayer в главном меню.

в главном меню. Введите шестизначный код, чтобы подключиться к миру вашего друга.

Что можно делать в многопользовательском режиме

Приглашать до 3 друзей одновременно.

Покупать предметы в магазине Скруджа.

Менять одежду.

Собирать цветы.

Работать на ферме.

Рыбачить.

Добывать руду.

Готовить.

Крафтить предметы.

Сбрасывать предметы из инвентаря или поднимать сброшенные предметы.

Проматывать время.

Находить и собирать осколки пикселей — их можно найти только в мультпелеере.

Делать фотографии через фоторежим.