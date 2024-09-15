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Как открыть мультиплеер в Disney Dreamlight Valley

Полноценный релиз Disney Dreamlight Valley добавил в игру кооперативный режим — теперь вы можете приглашать в свой мир других игроков, или, напротив, ходить к друзьям в гости. Портал PC Gamer рассказал, как открыть мультиплеер и как он работает.

Как открыть мультиплеер в Disney Dreamlight Valley
© Steam

Как разблокировать мультиплеер Disney Dreamlight Valley

Прежде чем приглашать друзей или посещать их миры, вам нужно построить специальную гостевую станцию. А для этого ее сначала надо открыть.

  • Завершите задание дружбы Ванилопы 2 уровня.
  • Поговорите с Ванилопой, чтобы получить станцию.
  • Разместите станцию на любом месте под открытым небом.

Если вы давно не играли и еще не пригласили Ванилопу в свою долину, то поговорите со Скруджем МакДаком, чтобы взять у него задание The Haunting of Dreamlight Valley. В ходе этого задания вы построите дом Ванилопы — останется только прокачать уровень дружбы до 2.

Как запустить мультиплеер Disney Dreamlight Valley

  • Активируйте гостевую станцию.
  • Выберите опцию Open up a connection for Valley Visits!
  • Запишите шестизначный код и передайте его другу.
  • Если вы получаете код, то откройте вкладку Multiplayer в главном меню.
  • Введите шестизначный код, чтобы подключиться к миру вашего друга.

Что можно делать в многопользовательском режиме

  • Приглашать до 3 друзей одновременно.
  • Покупать предметы в магазине Скруджа.
  • Менять одежду.
  • Собирать цветы.
  • Работать на ферме.
  • Рыбачить.
  • Добывать руду.
  • Готовить.
  • Крафтить предметы.
  • Сбрасывать предметы из инвентаря или поднимать сброшенные предметы.
  • Проматывать время.
  • Находить и собирать осколки пикселей — их можно найти только в мультпелеере.
  • Делать фотографии через фоторежим.
Ограничения только два: в многопользовательском режиме нельзя выполнять квесты и украшать свой дом или мир.
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