Как открыть мультиплеер в Disney Dreamlight Valley
Полноценный релиз Disney Dreamlight Valley добавил в игру кооперативный режим — теперь вы можете приглашать в свой мир других игроков, или, напротив, ходить к друзьям в гости. Портал PC Gamer рассказал, как открыть мультиплеер и как он работает.
Как разблокировать мультиплеер Disney Dreamlight Valley
Прежде чем приглашать друзей или посещать их миры, вам нужно построить специальную гостевую станцию. А для этого ее сначала надо открыть.
- Завершите задание дружбы Ванилопы 2 уровня.
- Поговорите с Ванилопой, чтобы получить станцию.
- Разместите станцию на любом месте под открытым небом.
Если вы давно не играли и еще не пригласили Ванилопу в свою долину, то поговорите со Скруджем МакДаком, чтобы взять у него задание The Haunting of Dreamlight Valley. В ходе этого задания вы построите дом Ванилопы — останется только прокачать уровень дружбы до 2.
Как запустить мультиплеер Disney Dreamlight Valley
- Активируйте гостевую станцию.
- Выберите опцию Open up a connection for Valley Visits!
- Запишите шестизначный код и передайте его другу.
- Если вы получаете код, то откройте вкладку Multiplayer в главном меню.
- Введите шестизначный код, чтобы подключиться к миру вашего друга.
Что можно делать в многопользовательском режиме
- Приглашать до 3 друзей одновременно.
- Покупать предметы в магазине Скруджа.
- Менять одежду.
- Собирать цветы.
- Работать на ферме.
- Рыбачить.
- Добывать руду.
- Готовить.
- Крафтить предметы.
- Сбрасывать предметы из инвентаря или поднимать сброшенные предметы.
- Проматывать время.
- Находить и собирать осколки пикселей — их можно найти только в мультпелеере.
- Делать фотографии через фоторежим.
Ограничения только два: в многопользовательском режиме нельзя выполнять квесты и украшать свой дом или мир.