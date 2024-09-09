В Steam вышла бесплатная MMORPG в духе Diablo про ангелов и демонов

Студия Game Hollywood Games выпустила в Steam Immortals Revenge — бесплатную MMORPG с битвами в духе Diablo.

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Игра совершенно бесплатна, но, как и другие представители жанра, наполнена микротранзакциями.

«Погрузитесь в захватывающий мир MMORPG Immortals Revenge, сочетающей в себе приключения, RPG и геймплей в жанре hack-and-slash. Исследуйте захватывающий сюжет и обширные локации, и овладейте божественными способностями, чтобы восстановить баланс на Олимпе», – из описания игры в Steam.

Играть в Immortals Revenge предстоит за ангелов, а одним из главных элементов кастомизации выступают разнообразные крылья, которые можно получить с монстров и боссов.