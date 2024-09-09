5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Ace Attorney Investigations Collection

Capcom выпустила переиздание двух заключительных игр из цикла Ace Attorney. Сборник Investigations рассказывает о приключениях заклятого коллеги Феникса Райта — прокурора Майлза Эджворта, который тоже работает, не покладая рук. Игроку предстоит посещать места преступлений, проводить расследования и дерзко допрашивать свидетелей в суде. Хотя обе игры получили HD-графику, Investigations Collection позволяет переключиться на оригинальный пиксель-арт нажатием одной кнопки.

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Ale & Tale Tavern

Ale & Tale Tavern принадлежит к разряду уютных RPG, где игроку, вместо убийства драконов и троллей, нужно заниматься каким-то хозяйством. В данном случае — хлопотать в собственной таверне, иногда рыбачить, охотиться и, конечно же, готовить еду. Ale & Tale Tavern также поддерживает кооператив по сети, так что принимать гостей в таверне можно в компании товарищей.

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Fantasy Map Simulator

Fantasy Map Simulator — что-то вроде idle-симулятора, построенного вокруг крайне необычной идеи. Пользователь создает карту мира, задает различные условия и запускает симуляцию, которая показывает, как развивается история вымышленного мира. Игрок просто наблюдать за происходящим или же вмешаться, приняв решение за одну из стран. По ощущениям это похоже на своего рода гранд-стратегию, но с творческим элементом. Проект пробудет в раннем доступе Steam до двух лет.

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Star Trucker

Если вам нравятся симуляторы дальнобойщика, но вы хотели бы поиграть в нечто подобное в антураже научной фантастики, то Star Trucker — это оно и есть. А именно, симулятор космического дальнобойщика в прямом смысле. И нет, он не похож на Elite: Dangerous. Star Trucker предлагает много оригинальных идей и отлично обыгрывает фантазию о работе дальнобойщика несмотря на фантастический сеттинг.

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Selfloss

Selfloss — инди-приключение в пост-апокалиптическом мире, вдохновленном славянским фольклором. Старому волхву предстоит совершить путешествие по землям, где люди поклоняются китам, чтобы найти таинственный ритуал и залечить свою израненную душу. Поклонникам меланхолоичных, красивых историй нельзя проходить мимо.