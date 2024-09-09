Видеокарту NVIDIA 10-летней давности продают за $1000 и более

GeForce GT 730, выпущенная в 2014 году, неожиданно стала хитом продаж, несмотря на устаревшие технические характеристики.

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За неё просят более $1000, но дело не в самой видеокарте, а в том, что её превратили в модную женскую сумочку. Этот странный аксессуар вызывает немалый интерес среди коллекционеров и фанатов нестандартного дизайна.

Мастера, создавшие эту «сумку», не изменяли саму видеокарту. Она осталась в оригинальном виде, но заключена в прозрачный корпус с вентиляторами и разъёмами, что добавляет ей эксцентричности.

© GPU Purses

Автор проекта планирует выпустить всего единиц 10 такой модификации, что делает их еще более эксклюзивными.

Также на этом же сайте появилась модель H100 Purse, основанная на ускорителе NVIDIA H100, цена которой стартует с $65 500, что делает её люксовым товаром.