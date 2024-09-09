Игровой планшет Red Magic Nova оказался переименованным Gaming Tablet Pro

После запуска Red Magic Gaming Tablet Pro в Китае компания анонсировала выпуск нового планшета для глобального рынка. Устройство, получившее название Red Magic Nova, будет представлено 27 сентября 2024 года. Хотя полные спецификации остаются под секретом, намеки говорят о том, что это может быть ребрендинговая версия Gaming Tablet Pro.

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Gaming Tablet Pro может похвастаться 10,9-дюймовым 2,8K ЖК-экраном с частотой обновления 144 Гц. Работающий на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, он набрал 2,35 миллиона баллов в AnTuTu. Планшет оснащен до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

Для борьбы с нагревом устройство оснащено системой Magic Cooling ICE 2.0. Кроме того, устройство оснащено 50-Мп задней камерой, 20-Мп фронтальной камерой, четырехканальными динамиками и тремя микрофонами. Благодаря аккумулятору емкостью 10 100 мАч и быстрой зарядке 120 Вт планшет обещает длительное время игры.