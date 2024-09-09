Скандальный трейлер фильма по Minecraft воссоздали в стиле игры

Дебютный тизер экранизации Minecraft вызвал волну критики , что побудило ютубера под ником Alumio снять собственный ролик. Он воссоздал тизер с помощью анимации, без использования живых актеров. За 8 часов фанатская работа собрала почти 840 тысяч просмотров. В комментариях многие отметили, что это выглядит куда лучше оригинала.

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Изначальное видео собрало 31 млн просмотров, а также 1,3 млн дизлайков против 613 тысяч лайков.Премьера A Minecraft Movie состоится в зарубежных кинотеатрах 4 апреля 2025 года, спустя почти 11 лет после анонса. Одни из главных ролей в ленте исполнили Джек Блэк, Эмма Майерс и звезда «Аквамена» Джейсон Момоа.