Названы лучшие подержанные видеокарты для игр и работы

Автор YouTube-канала dimidrrol составил подборку с лучшими подержанными видеокартами, которые можно приобрести на досках объявлений в ценовом диапазоне от 5 до 30 тыс. руб.

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В категории 5−7 тыс. руб. эксперт рекомендует обратить внимание на Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти и AMD Radeon RX 580 на 8 ГБ. Также можно рассмотреть GTX 1650 с 4 ГБ и RX 5500 XT с 4 ГБ, которые хоть и уступают в производительности, но являются более актуальными.

В ценовом сегменте 7−10 тыс. руб. выделяются GTX 1070 с 8 ГБ и 1650 Super, а также 1660, хотя последняя встречается реже. Среди видеокарт AMD стоит обратить внимание на RX 5500 XT с 8 ГБ и RX 5600 XT с 6 ГБ видеопамяти.

Наиболее выгодными вариантами от NVIDIA в категории 10−15 тыс. руб. являются GTX 1660 Super и 1660 Ti. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, можно найти RTX 2060. Среди видеокарт AMD хорошим выбором станут RX 5700 и 5700 XT, которые превосходят по производительности 1660S и 1660 Ti, но могут иметь проблемы с температурой. Также стоит рассмотреть RX 6600.

При бюджете 15−20 тыс. руб. dimidrrol советует обратить внимание на RTX 2060 Super и RTX 2070, а среди видеокарт AMD — к RX 6600 XT.

В ценовом диапазоне 20−25 тыс. руб. можно приобрести RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти и 3060 Ti. Также стоит рассмотреть обычную 3060. В сети в этой категории иногда встречаются более производительные RTX 2080, а среди видеокарт AMD — RX 7600 и RX 6700 XT.

Для людей, рассматривающих варианты по цене от 25 до 30 тыс. руб., наиболее интересными вариантами являются RTX 4060 и RTX 3070, а в модельном ряду видеокарт AMD стоит рассмотреть RX 7600 и 6800.