Разработчиков GTA 6 назвали оскорбительно жадными

Сооснователь и вокалист культовой синти-поп группы Heaven 17 Мартин Уэр поделился в социальных сетях информацией о предложении о партнерстве от Rockstar в рамках создания GTA 6, а также своим мнением о нем. Об этом сообщает издание DTF.

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Музыкант сначала испытал радость от внезапного предложения, однако после ознакомления с условиями предложения его настроение резко изменилось. Rockstar предложила всего $7,5 тыс. за использование композиции Temptation в новой игре серии GTA. Причем контракт предполагал единоразовую выплату, исключая возможность получения роялти от продаж игры. Уэр, судя по его комментарию, посчитал такое предложение оскорбительным, учитывая масштабные доходы Rockstar от франшизы.

«Для контекста, GTA V принесла выручку в размере $8,6 млрд долларов. А, но «подумай о том, сколько внимания ты получишь...». Пошли к черту», – написал музыкант X (Twitter).

Группа Heaven 17 была основана в 1980 году. Песня Temptation вошла во второй альбом коллектива The Luxury Gap и была выпущена в качестве сингла. Композиция заняла 34 место в топе продаваемых синглов в Великобритании за 1983 год.