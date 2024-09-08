Игроки в Baldur’s Gate 3 установили более миллиона модов меньше, чем за сутки

На этой неделе разработчики Baldur's Gate 3 из Larian Studios выпустили для игры седьмой патч. Размер апдейта составил 10 ГБ: он получился одним из крупнейших за всё время. Одним из главных нововведений стала поддержка модификаций со специальным менеджером.

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Моды для Baldur's Gate 3 были ещё на релизе игры, однако с выпуском официального инструментария процесс их создания и качиваиня стал гораздо проще. В связи с этим руководитель Larian Studios Свен Винке поделился в соцсети X (ранее Twitter), что геймеры скачали более миллиона модификаций меньше, чем за сутки.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки как от критиков, так и от геймеров. В конце марта стало известно, что проект разошёлся по всему миру тиражом в 15 млн копий.