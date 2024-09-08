Разработчик GTA 6 решили не выпускать игру в 2025 году

Согласно последней информации, опубликованной автором портала GTABase в X (Twitter), ожидаемая многими игра GTA 6 от Rockstar Games может быть перенесена на 2026 год. Первоначально планировалось, что игра выйдет в конце 2025 года, однако источники в двух студиях подтвердили перенос на первую половину следующего года.

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Согласно предположениям, игра сначала будет выпущена на игровых консолях, а версия для персональных компьютеров появится через 12-18 месяцев после релиза на приставках. Пока Rockstar Games не комментировала эти сведения, но ожидается выпуск нового трейлера, который может подтвердить или опровергнуть перенос даты релиза. Премьера ролика ожидается в декабре 2024 года в рамках церемонии награждения The Game Awards.

Grand Theft Auto (GTA) – это серия компьютерных игр в жанре action-adventure, созданных и разрабатываемых главным образом британской компанией-разработчиком Rockstar North (бывшая DMA Design) и выпускаемых компанией Rockstar Games. Игры серии, начиная с Grand Theft Auto III, принадлежат к числу самых высокооцененных критиками и самых продаваемых проектов в истории. Серия GTA также является одной из самых коммерчески успешных медиафраншиз в индустрии компьютерных игр.