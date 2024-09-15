Как выигрывать в квиддич: советы по Quidditch Champions

На улице фанатов «Гарри Поттера» праздник: состоялся релиз Harry Potter: Quidditch Champions, первого за многие годы симулятора квиддича. Портал gamerant.com поделился полезными советами по игре для тех, кто впервые оседлал метлу.

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Дрифтинг помогает в погоне за снитчем

Quidditch Champions требует сноровки, быстрых рефлексов и стратегического подхода, и если хоть одного из этих навыков нет, то победить будет тяжелее. Умение делать резкие повороты без потери скорости — одно из самых важных, особенно для ловцов. Снитч в игре двигается непредсказуемо, поэтому чем быстрее вы освоите искусство дрифтинга, тем лучше.

Пользуйтесь режимом фокусировки

Режим фокусировки автоматически переключает внимание камеры на снитч, чтобы заветный приз не прошел мимо игрока прямо в руки соперников. Если вы часто упускаете снитч из виду, играя за ловца, не стесняйтесь пользоваться режимом фокусировки.

Проходите через золотые кольца

Физика и летные механики Quidditch Champions порядком отличается от того, что было в Hogwarts Legacy. И дело не только в чувствительности поворотов: снитч оставляет за собой золотые кольца, которые придают прошедшему через них игроку больше скорости. Не обязательно проходить через абсолютно все кольца, чтобы поймать снитч, но они точно не помешают. Не говоря уже о том, что кольцами могут пользоваться и соперники.

Обращайте внимание на ловца команды соперников

Хотя снитч приносит поймавшей команде 30 очков вместо 150, как было в книгах, ловцу соперников стоит мешать всеми силами. Для этого можно пользоваться загонщиками, которые способны отбивать бладжеры, и даже толкать оппонента собственным ловцом. Замедлив соперника, вы можете перехватить инициативу и заработать неплохой бонус.

Опасайтесь загонщиков

Загонщики — заклятые враги ловцов. Конечно, их роль не ограничивается созданием проблем для ловцов, но отбитые бладжеры всегда представляют опасность. Если шальной мяч попадет в игрока слишком много раз, рано или поздно следующий удар собьет его с метлы — и для ловца это означает полную потерю инициативы.