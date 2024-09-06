Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2024

Начало осени будет довольно богатым на крупные игровые релизы: чего стоит одна только Space Marine 2, которая выйдет через пару дней. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Football Manager 2024: единственного и неповторимого симулятора тренера по футболу. Пожалуй, поклонникам этого спорта не нужно объяснять, чем хороша серия — другой подобной игры на рынке просто нет, и вряд ли когда-нибудь будет. Проект можно бесплатно забрать до 12 сентября.

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На раздачу в Epic Games Store также попала Sniper Ghost Warrior Contracts — симулятор наемного снайпера, которому предстоит выполнить немало контрактов в Сибири. Contracts однозначно понравится тем, кто любил устранять цели в Hitman одним выстрелом откуда-нибудь издалека — здесь на этом удовольствии построена вся игра целиком. Sniper Ghost Warrior Contracts также бесплатна до 12 сентября.

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Тактический онлайн-шутер от команды ветеранов, работавших над Valorant. Фишка Spectre Divide в том, что каждый игрок в матче получает в распоряжение два «тела», и может переключаться между ними в любой момент. Механика простая, но она до неузнаваемости меняет привычный геймплей в духе Counter-Strike.

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Комедия в духе Untitled Goose Game и Octodad, где человек и его собака внезапно поменялись телами. Нюанс в том, что чисто человеческие заботы никто не отменял, поэтому игроку предстоит не только найти способ вернуть все на свои места, но и заниматься делами. Например, сходить за продуктами, имея в распоряжении только лапы, зубы и хвост.

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ColorCoordination — минималистичная головоломка в духе Sokoban, где игроку предстоит решать паззлы на сочетания цветов. А в перерыве между уровнями можно отвлечься на разговоры с ИИ-помощницей, которой любопытны все возможные темы: от философии до религии.