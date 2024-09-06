Acer представила ноутбук со встроенным геймпадом
Компания Acer представила концепт ноутбука со встроенным контроллером. Об этом сообщается на сайте Acer.
Устройство под названием Project DualPlay представляет собой игровой ноутбук, оснащенным нишей, в которой находится беспроводной геймпад. В компании заявили, что аксессуар пригодится для того, чтобы два геймера могли играть в игры на одном компьютере.
В сложенном состоянии контроллер является частью ноутбука — на его верхней панели находится тачпад для управления. Геймпад можно использовать одному или разделить на две части — примерно по такому же принципу работает контроллер в консоли Nintendo Switch. Также при отделении геймпада от компьютера из ниш в корпусе ПК выходят два динамика мощностью пять ватт.
В Acer не раскрыли информацию о сроках выхода компьютера и его примерную стоимость. В компании лишь отметили, что концепт аппарата создан на базе ноутбука Predator.
«Если контроллером пользуется второй человек, насколько приятно играть на ноутбуке с зияющей дырой на месте трекпада?» — задались вопросом журналисты издания The Verge, оценившие устройство.
В конце августа инсайдер под ником Moore's Law is Dead рассказал, что PlayStation 5 Pro получит энергоэффективный процессор. Также новая консоль будет иметь два терабайта встроенной памяти.