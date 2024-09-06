Astro Bot для PS5 стал самой высокооцененной игрой 2024 года

6 сентября состоялся релиз Astro Bot — нового эксклюзива PlayStation 5. Это продолжение бесплатного платформера, доступного всем покупателям консоли от Sony.

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Критики уже прошли игру и остались от неё в восторге — на агрегаторе Metacritic средний балл проекта составляет 94/100. Сейчас это самая высокооценённая игра 2024 года, по этому показателю платформер обошёл Final Fantasy 7: Rebirth и Animal Well.

Осенью проект может потерять лидирующую строчку, однако он наверняка останется в тройке лучших игр года и войдёт в топы самых разных изданий.

Самые высокооценённые игры 2024 года на Metacritic: