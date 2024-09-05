Шифр Hamster Kombat на 5 и 6 сентября появился в сети

Разработчики игры Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданный шифр был опубликован в Telegram-канале "300 Криптанцев".

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Игроки, успешно разгадавшие шифр в период с 5 по 6 сентября, получат вознаграждение в размере 1 миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе, а активация режима происходит через раздел "Ежедневный шифр" в главном меню игры. Короткое нажатие соответствует точке, а длительное — тире.

Так, для набора слова ONCHAIN используется следующая комбинация:

O: "– – –"; N: "– ."; C: "– . – ."; H: ". . . ."; A: ". –"; I: ". ."; N: "– .".

Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего он будет заменен на новый. Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты.

Разработчики обещают, что после листинга на бирже 26 сентября игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных трудностях при распределении токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительный заработок в игре.