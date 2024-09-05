Релизный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 показал ужасы войны с тиранидами

Saber Interactive опубликовала релизный трейлер брутального экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2. В нем кратко показали отрывки из геймплея и основные режимы, среди которых сюжетная кампания, кооператив и мультиплеер.

© Warhammer 40,000: Space Marine 2

В сюжетной кампании Warhammer 40,000: Space Marine 2, прохождение которой займет около 12 часов, вам предстоит стать лейтенантом Титусом сразу после событий первой игры. Вместе со своими боевыми товарищами он должен сразиться против орд тиранидов и Хаоса.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала доступна владельцам расширенных изданий, а все остальныые смогут начать играть с 9-го числа. Целевые платформы — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.