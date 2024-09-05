Sony получила приоритетное право на GTA VI

Корпорация Sony получили эксклюзивные права на рекламное продвижение игры Grand Theft Auto VI. Об этом заявил инсайдер под ником MAGG в одном из своих стримов.

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По словам автора, Sony договорилась с разработчиками тайтла о том, что получит эксклюзивные маркетинговые права на следующую часть GTA. Специалист объяснил, что таким образом производитель консолей PlayStation будет участвовать во всех рекламных активностях, связанных с игрой — и, соответственно, продвигать свои приставки.

Инсайдер выяснил, что договор касается актуальной PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, релиз которой ожидается до конца года. В мае блогер Moore's Law Is Dead заявил, что Sony намеренно отложила выпуск PS5 Pro, чтобы ее выпуск совпал с выходом крупных игр — в том числе, GTA VI.

При этом новая часть Grand Theft Auto будет доступна как на консолях PlayStation, так и Xbox.

«Xbox и ПК все равно получат GTA VI, прости они останутся без маркетинговой поддержки, вот и все», — подчеркнул MAGG.

Другой инсайдер RedGamingTech запланирован на осень 2025 года.

Ранее авторы The Shortcut заявили, что корпорация Sony представит консоль PlayStation 5 Pro в сентябре. Девайс появится в продаже до конца года.