В Discord уменьшили размер загружаемых файлов

Создатели популярного сервиса Discord объявили о важных изменениях для пользователей программы. Отныне обычные юзеры могут загружать файлы весом не более 10 МБ, хотя ранее этот показатель составлял 25 МБ.

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Разработчики Discord заявили, что пошли на этот шаг вынужденно, отметив, что постоянное хранение файлов требует больших затрат. При этом 99% пользователей и так загружают файлы меньше 10 МБ, поэтому абсолютное большинство не пострадает от решения авторов.

Каждый день миллионы файлов загружаются в Discord и надёжно хранятся для вашего будущего доступа. Управление хранилищем стоит дорого, поэтому мы регулярно проверяем, как люди используют Discord и их потребности в хранилище. Наши исследования показывают, что 99% пользователей предпочитают файлы размером менее 10 МБ.

В компании также предложили альтернативу аудитории — подписаться на сервис Nitro (файлы до 500 МБ) и Nitro Basic (файлы до 50 МБ). Первая обойдётся пользователям в $ 10 в месяц, вторая — в $ 3 за тот же срок.