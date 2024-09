Инсайдер назвал место проведения The International 2025 по Dota 2

Русскоязычный блогер и журналист KD ALL IN сообщил, что следующий чемпионат мира The International 2025 по Dota 2 может снова пройти в Китае.

Когда Valve объявит место проведения турнира, пока неизвестно.

Не подтверждено, но есть информация что The International 2025 будет в Китае.

Главный турнир по Dota 2 уже проходил в Поднебесной в 2019 году, тогда решающие матчи принял стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Шанхае. Это был первый турнир за восемь лет, прошедший за пределами Северной Америки.

Тогда команды отметили высокий уровень организации турнира. При этом в финале, где встретились европейские OG и Team Liquid, на арене было достаточно свободных мест — после вылета местных команд китайские зрители потеряли к турниру интерес.