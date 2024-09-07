Гайд по Deadlock для новичков: 5 полезных советов

Deadlock сочетает элементы шутера и MOBA, если механики первого вряд ли нужно кому-то объяснять, то нюансы второй могут стать большой проблемой для новичков. На этот случай портал PC Gamer поделился полезными советами для тех, кто только начинает осваиваться в мире Deadlock.

© Valve

Добивание мобов и души

Как и в любой другой MOBA, начало матча в Deadlock задает темп предстоящей игре — а значит, добивание крипов будет важным навыком. По сути, стоя на линии желательно не только добавить чужих миньонов, но и мешать врагам добить союзных. Игра объясняет этот момент довольно прозрачно: убивайте вражеских крипов и стреляйте по душам, которые из них выпадают.

Души — гораздо более важный показатель, чем соотношение фрагов к смертям. Они играют роль и валюты, и опыта одновременно: души не только повышают характеристики героев, но и позволяют покупать мощные предметы. Если противник на линии получает больше душ, чем вы, то с ним будет сложнее справиться в бою один на один. Если вы опережаете соперника по душам, то самое время начать агрессивную игру.

Давление важнее фрагов

Способности не стоят маны в Deadlock — они перезаряжаются по таймеру отката. Иными словами, способности не надо беречь до момента, когда кого-то можно убить: ими надо пользоваться, чтобы давить на противника. А все потому, что в ранней фазе матча основной ресурс — это здоровье. Именно оно позволяет перестреливаться с соперниками и высовываться из укрытия для добивания крипов. Любые трюки, которые помогут заметно снизить здоровье противника, не поставив под угрозу ваше, способны дать тактическое преимущество.

Помните о позиционировании

Deadlock, как и большинство других MOBA, полна различных эффектов контроля, оглушений и т.д. А значит, важно помнить о правильном позиционировании. Есть ли во вражеской команде Dynamo? Значит, стоит немного рассредоточиться во время атаки по линии. Играете против Haze? Постарайтесь не слишком отходить от союзников, чтобы враг не поймал вас, пока команда отвлеклась на пуш. А на линии стоит держаться поближе к укрытиям, чтобы не схватывать случайные пули.

Мини-карта — ваш лучший друг

Опытным игрокам вряд ли нужно об этом говорить, но в Deadlock полезно завести привычку поглядывать на мини-карту хотя бы каждые пару секунд. Даже беглый взгляд может дать много полезной тактической информации. Например, если на карте нет ни одного вражеского героя, то они почти наверняка собрались всей толпой нападать на какую-то линию — время отступить.

В то же время, помните о том, что соперники обладают той же информацией, что и вы. Они тоже смотрят на мини-карту и также делают выводы. Поэтому, если вы захотите скрытно на кого-то напасть, выбирайте более «тихие» пути.

Не забывайте о целях

Пожалуй, самая большая ошибка новичков в том, что они тратят время после убийства противника впустую. Если вы отправили кого-то из соперников в нокаут на 20-40 секунд, то правильный следующий шаг — это атака на какую-либо из целей. Они не только дают всей команде души, но и открывают флекс-слоты. В Deadlock нельзя «выкупаться» после смерти, поэтому один-два фрага обеспечат достаточно пространства для маневров.

По той же причине лучше не умирать, почем зря, особенно на поздних стадиях матча. Когда таймер респауна будет достигать 30 секунд и больше, каждая случайная смерть позволяет противнику нанести серьезный удар по обороне. Будьте начеку!