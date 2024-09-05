Acer представила первый в мире геймерский монитор с частотой 600 Гц

Компания Acer представила на выставке IFA 2024 в Берлине монитор Nitro XV240 F6 с рекордной частотой обновления изображения 600 Гц. Об этом сообщается на сайте производителя.

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Nitro XV240 F6 получил 24-дюймовую TN-панель с разрешением 1920x1080 пикселей, которая работает в режиме до 240 Гц при подключении через HDMI и с частотой до 600 Гц при использовании разъема DisplayPort 1.4. Время отклика монитора составляет 1 мс GtG с возможностью сокращения до 0,1 мс для более быстрой смены кадров. Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и имеет максимальную яркость 400 нит.

Среди прочего монитор поддерживает 8-битную глубину цвета, 95% охват цветовой гаммы DCI-P3, а углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 170 и 160 градусов соответственно.

При этом подробности о самой панели с частотой в 600 Гц не раскрываются. Как отмечает iXBT, на данный момент нет информации о выпуске панелей с такой частотой. Предполагается, что Acer использует панель на 500 Гц с разгоном до 600 Гц.

Монитор также оснащен двумя встроенными динамиками мощностью по 2 Вт каждый, а подставка имеет широкие возможности регулировки.

Стоимость Acer Nitro XV240 F6 составит $600 долларов в США (около 53,3 тыс. руб.) и €900 евро в Европе (около 88,2 тыс. руб.).