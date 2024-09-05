Блогер Антон Логвинов прервал двухлетнее молчание на YouTube

Известный российский игровой журналист и видеоблогер Антон Логвинов прервал двухлетнее молчание на YouTube ради обзора новой игры Warhammer 40K: Space Marine II. Видео с отзывом о проекте на одноименном YouTube-канале появилось несколько часов назад.

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Клип получил название «Обзор Space Marine 2 – Warhammer 40K не будет прежним». Он длится больше 23 минут. На момент публикации новости видео набрало более 50 тыс. просмотров и около тысячи комментариев. Обзор игры Warhammer 40K: Space Marine II стал первым обновлением YouTube-канала Логвинова за последние два года.

В своем обзоре блогер сдержанно похвалил новый проект и поставил ему оценку 8 из 10. Логвинов назвал Warhammer 40K: Space Marine II отличным шутером, созданным по лекалам 10-х годов. Также он выразил надежду на то, что к третьей части франшизы студия Saber Interactive, ответственная за рассматриваемый проект, сможет раскрыть свой потенциал на 100% и подарить «эпик невиданных масштабов».

Warhammer 40K: Space Marine 2 – это фантастический шутер от третьего лица в сеттинге Warhammer 40K, разрабатываемый студией Saber Interactive и издаваемый Focus Entertainment. Релиз игры запланирован на 9 сентября 2024 года на платформах Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.