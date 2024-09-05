Названы примерные сроки презентации мощной Nintendo Switch 2

Nintendo планирует анонсировать новую версию консоли Switch в конце сентября 2024 года. Об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на публикацию в соцсети X (ранее Twitter) журналиста издания Gamesindustry.biz Кристофера Дринга.

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Отмечается, что Nintendo готовит к концу сентября масштабное мероприятие, связанное с Nintendo Switch 2. При этом эксперты подчеркивают, что даже если анонс состоится в сентябре, вероятность выхода консоли в 2024 году остается низкой. По слухам, устройство может появиться не ранее 2025 финансового года.

Официальной информации о Switch 2 пока нет, но в сети предполагают, что новая консоль будет поддерживать трассировку лучей и более производительный режим при подключении к док-станции. Предполагается, что по производительности новинка будет уступать Steam Deck.

Тем не менее, новое «железо» позволит запускать игры в более высоком разрешении благодаря поддержке технологии масштабирования DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction. При этом функции генерации кадров DLSS 3 в консоли не будет.

Оригинальная Nintendo Switch была выпущена в марте 2017 года, а в августе 2024 года ее мировой тираж превысил 143 млн единиц. На старте базовая версия предлагалась в США за $299 или за 22,5 тыс. руб. в официальной рознице в РФ.