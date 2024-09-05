У Acer появился аналог Steam Deck с экраном на 144 Гц и AMD Ryzen 7

Компания Acer в рамках выставки IFA 2024 в Берлине представила игровую консоль Nitro Blaze 7, которая является конкурентом Steam Deck, Asus ROG Ally и других портативных консолей. Об этом сообщает The Verge.

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Новинка получила 7-дюймовый IPS с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) с частотой обновления изображения 144 Гц и яркостью до 500 нит.

За производительность устройства отвечает 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8840S с максимальной частотой до 5,1 ГГц и iGPU Radeon 780M на базе RDNA 3. Кроме того, в консоли имеется оперативная память на 16 ГБ LPDDR5X и SSD-накопитель M.2 NVMe объемом до 2 ТБ.

Аккумулятор консоли меньше, чем у конкурентов, и имеет емкость 50 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие предустановленной Windows 11 Home и двух разъемов USB-C (USB4), расположенными в верхней и нижней частях корпуса. Габариты консоли составили 256х113,5х22,5 мм, а вес — 670 граммов.

Эксперты отмечают, что конкурентоспособность Acer Nitro Blaze 7 будет во многом зависеть от стоимости, которая, как и дата начала продаж, пока не раскрываются.