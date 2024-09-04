Инновационные ноутбуки Microsoft провалили тесты в играх

Новые компьютеры Microsoft Copilot+ с ARM-чипами Snapdragon от Qualcomm, обещающие высокую производительность для задач искусственного интеллекта и длительную автономную работу, оказались совсем непригодны для гейминга. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Проблема связана с использованием чипа на архитектуре ARM, что приводит к несовместимости с некоторыми популярными играми, разработанными для x86. Microsoft разработала программное обеспечение под названием Prism, аналогичное Rosetta 2 на Mac от Apple, для запуска приложений x86 на компьютерах с Windows на базе ARM. Однако тестирование показало, что только половина из 1300 проверенных журналистами игр работала без сбоев и проблем с запуском.

Программное обеспечение для защиты от читерства в некоторых играх, таких как Fortnite и League of Legends, не может быть адаптировано для работы на ARM, что препятствует запуску даже игр с низкими требованиями к графике. Microsoft признала, что игры с высокими требованиями к графике могут не работать на ПК Copilot+, и рекомендует игрокам, стремящимся к более высокой производительности, выбирать альтернативные устройства.