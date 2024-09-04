Матчи The International 2024 по Dota 2 бесплатно покажут на Красной площади в Москве

В пространстве «Дом Динамо» на Красной площади пройдут трансляции чемпионата мира The International 2024 по Dota 2. Москвичи смогут посмотреть матчи всех игровых дней, кроме финального — 5, 8–10 и 13–14 сентября.

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Игры с участием лучших команд планеты можно будет увидеть бесплатно: потребуется только предварительная регистрация на сайте «Дома Динамо». Единственное ограничение — на мероприятие допускаются только совершеннолетние (18+).

Главный турнир по Dota 2 стартовал в Копенгагене сегодня, 4 сентября и завершится в следующее воскресенье. Призовой фонд The International 2024 составляет более $ 2,3 млн.

Российские команды BetBoom Team и Team Spirit выиграли стартовые матчи групповой стадии. 1win набрала лишь одно очко в четырёх играх.