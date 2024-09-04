Вышел первый трейлер фильма по игре Minecraft

Компания Warner Bros. Pictures представила первый тизер фильма по мотивам популярной видеоигры Minecraft. В ролике, который длится чуть больше минуты и сопровождается песней «Magical Mystery Tour» легендарной группы The Beatles, зрители смогут увидеть основных персонажей и различных существ, включая пиглинов и криперов. Об этом сообщает издание DTF.

Сюжет предстоящей картины рассказывает о четырех неудачниках, которые попадают в кубический мир. Чтобы вернуться домой, героям предстоит объединиться с эксцентричным мужчиной по имени Стив и спасти фэнтезийную вселенную от злобных монстров.

В главных ролях в фильме снялись известные актеры: Джек Блэк, Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Себастьян Юджен Хансен и Дженнифер Кулидж. Режиссером картины выступил Джаред Хесс, известный по работам над фильмами «Наполеон Динамит» и «Суперначо».

Мировая премьера фильма запланирована на 4 апреля 2025 года.

Minecraft – это игра-песочница, разработанная и изданная Mojang Studios, была впервые выпущена в 2011 году. Игра была создана Маркусом «Нотчем» Перссоном с использованием языка программирования Java. Игра была портирована на несколько платформ, включая смартфоны и различные игровые консоли, и стала самой продаваемой видеоигрой всех времен, более чем с 300 млн проданных копий по состоянию на 2023 год.