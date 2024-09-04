Разработчики God of War готовятся к презентации новой части

Популярная блогерша и актриса Сара «Snaxan» Карлос опубликовала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фотографию из офиса студии Santa Monica, в которой намекнула на скорую презентацию новой части God of War.

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Об этом сообщает портал Tech4Gamers.

«Скоро будут еще фотографии, и следите за новостями о предстоящем проекте», — подписала Snaxan свою фотографию со статуей Кратоса из God of War на заднем плане.

Фанаты популярной игровой франшизы сочли это в качестве намека на предстоящий анонс новой части God of War, однако девушка не дала прямого ответа в комментариях.

Эксперты отмечают, что осенью ожидается презентация консоли PlayStation 5 Pro, в связи с чем не исключено, что разработчики готовят для улучшенной консоли новую игру по франшизе с улучшенной графикой.

Кроме того, в вакансиях студии Santa Monica ранее находили немало новых позиций, что намекает на разработку новой God of War.

Последней игрой франшизы была God of War: Ragnarok, вышедшая 9 ноября 2022 года для PlayStation 4 и PlayStation 5. Кроме того, уже 19 сентября текущего года проект станет доступен ПК-геймерам.