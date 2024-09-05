От Concord до Anthem: самые громкие провалы в мире живых сервисов

Concord, последний крупный эксклюзив Sony, вышел 23 августа. А всего 11 дней спустя издатель заявил, что серверы проекта закрываются, и игра будет снята с продажи. Несмотря на сенсационность, это не первый случай, когда дорогой, многообещающий живой сервис закрывается вскоре после релиза. Портал GameSpot рассказал о схожих провалах.

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Battleborn

Релиз: май 2016

Закрытие серверов: январь 2021

Battleborn от Gearbox и 2К вызвала довольно большой хайп в Сети, но ожидания игроков не оправдались. Проект не справился с конкурентом в лице Overwatch — хит Blizzard вышел парой недель раньше и фактически прибрал к рукам всю потенциальную аудиторию. В 2017-м Battleborn перешла на бесплатную модель, но это не помогло спасти проект от закрытия. По словам руководителя Gearbox Рэнди Питчфорда, студия вложила в игру больше ресурсов, чем в Borderlands 1 и 2 вместе взятые.

Crucible

Релиз: май 2020

Закрытие серверов: июнь 2020

Amazon Games стартовала, мягко говоря, не очень гладко. Один из первых крупных релизов компании, Crucible, закрылся, даже толком не выйдя из закрытого тестирования. А точнее, он вернулся в фазу закрытого тестирования после провального релиза в мае 2020 года. Разработчики утверждали, что хотят получить обратную связь, чтобы помочь Crucible найти успех на рынке, но осенью того же года Amazon подтвердила, что сворачивает работу над проектом.

LawBreakers

Релиз: август 2017

Закрытие серверов: сентябрь 2018

После ухода из Epic Games одиозный создатель Gears of War Клифф Блезински основал собственную студию — Boss Key. И первым проектом команды стал арена-шутер LawBreakers, разработанный совместно с Nexon. К несчастью для Блезински, игра не нашла аудиторию и закрылась спустя всего 13 месяцев после релиза.

Anthem

Релиз: февраль 2019

Закрытие серверов: поддержка игры прекращена, но серверы работают

Студия BioWare, известная своими высококачественными RPG, выпустила ММО-шутер Anthem в 2019 году, но он так и не смог привлечь достаточно большую аудиторию. EA и BioWare рассматривали вариант перезапуска игры с новыми механиками, чтобы попытаться повысить охват, но в феврале 2021 издатель заявил, что проект больше не получает поддержку. Серверы игры по-прежнему активны, но Anthem так и не смогла раскрыть свой потенциал.

Bleeding Edge

Релиз: март 2020

Закрытие серверов: поддержка игры прекращена, но серверы работают

Bleeding Edge была следующим проектом Ninja Theory после Hellblade 2017 года, и она, прямо скажем, совсем не походила на прошлые игры студии. Мультяшная MOBA вышла на ПК и Xbox в 2020-м, но всего через год разработчики заявили, что прекращают поддержку игры и перебрасывают ресурсы на создание Hellblade II. Хотя серверы Bleeding Edge все еще активны.

RumbleVerse

Релиз: август 2022

Закрытие серверов: февраль 2023

RumbleVerse от Iron Galaxy была довольно ожидаемым проектом: игроков интересовала боевая система с акцентом на рукопашный бой. Но в итоге игра прожила всего полгода. По словам разработчиков, игра была «плодом любви», но, вероятно, просто не смогла найти аудиторию на популярном, крайне конкурентном рынке.