Юбилей The Sims 4: какой игра была 10 лет назад

The Sims 4 исполнилось 10 лет — самая долгоиграющая часть серии отметила свой первый юбилей. Она вышла так давно, что сейчас легко забыть, какой игра была на релизе. Портал PC Gamer рассказал, каких механик не было в релизной версии The Sims 4 и когда они появились.

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Призраки

Обновление Patch 5 вышло всего спустя пару месяцев после релиза The Sims 4, но до его выхода умершие симы… Просто умирали. Патч сделал загробную жизнь гораздо более похожей на то, к чему игроки привыкли в предыдущих частях серии. Призраки почивших симов могут вселяться в объекты, подстраивать розыгрыши или даже присоединяться к семьям, чтобы оставаться играбельными и после смерти.

Бассейны

Да, в релизной версии The Sims 4 не было бассейнов. Они появились лишь в Patch 7: игра получила бассейны в режиме строительства и категорию купальников в редакторе персонажей. Конечно, персонажи по-прежнему могут утонуть в бассейне, но теперь их нельзя было запереть, убрав лестницу — они просто выбираются из бассейна сами.

Подвалы

Подвалов тоже не было на релизе — строительство ниже уровня земли появилось в обновлении Patch 15. Причем изначально оно позволяло строить всего до двух подвальных этажей, хотя на данный момент в The Sims 4 можно построить четыре. Патч также добавил в игру профессии для городских жителей и возможность видеться с другими симами на работе.

Маленькие дети

Дети появились в The Sims 4 лишь спустя несколько лет после релиза. До обновления Patch 46 младенцы в пеленках по щелчку пальцев вырастали в школьников: забота о детях составляла мизерную часть игры. К счастью, патч наделил маленьких детей собственными чертами характера, навыками, гардеробом одежды и множеством взаимодействий с окружающим миром.

Редактор ландшафта

The Sims 3 предлагала игрокам достаточно широкий выбор кистей для редактирования ландшафта на своем участке, но они не попали в The Sims 4 до обновления Patch 73. После этого сообщество активно начало строить множество интересных проектов, от нор хоббитов до замков, окруженных рвами. Кроме того, в этом патче появилась камера от первого лица, расширение подвалов и возможность создавать оригинальные карьерные пути.

Персонализация лестниц

До выхода Patch 84 строительство хоть сколько-то необычных лестниц требовало таких усилий, что сообщество выкладывало в Интернет целые туториалы. Но появление кастомных лестниц открыло новые возможности в плане интерьерного дизайна. Игроки начали строить спиральные лестницы, пожарные выходы и огромные ступени в бальные залы. Иными словами, на улице хардкорных поклонников строительства наконец случился праздник.