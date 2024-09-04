Игры для бюджетной Xbox Series S будут выходить с задержкой

Консоль Xbox Series S снова подверглась критике разработчиков из-за сложностей с оптимизацией игр.

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Funcom, работающая над Dune: Awakening, признала, что адаптация игры для менее мощной версии Xbox требует значительных усилий.

Это привело к задержке выхода игры на Xbox Series X и S, поскольку разработчикам нужно больше времени на оптимизацию.

Проблемы с Xbox Series S испытывают и другие студии. Например, релиз Baldur's Gate 3 на Xbox был отложен из-за трудностей с кооперативным режимом для консоли. Аналогичные сложности возникли и у разработчиков Black Myth: Wukong, что также привело к задержке релиза на Xbox.

Эти примеры показывают, что ограничения Series S создают серьёзные препятствия для современных игр, вынуждая разработчиков тратить дополнительные ресурсы на оптимизацию под эту платформу.