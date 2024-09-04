Россия и Китай проведут совместный турнир по фиджитал-спорту

Россия и Китай в ближайшее время проведут совместный турнир по фиджитал-спорту. Об этом заявил президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный на сессии "From Russia with Phygital. Новые тренды международного спортивного сотрудничества" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Сейчас на нас сами страны выходят, из Узбекистана попросили нас принять их во все мероприятия, клубные системы, - сказал Нагорный. - Мы заинтересованы привлекать ребят, совсем скоро будет проходить турнир - по этой же традиции в ближайшем будущем будет турнир совместный Россия - Китай".

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.