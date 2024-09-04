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Россия и Китай проведут совместный турнир по фиджитал-спорту

Россия и Китай в ближайшее время проведут совместный турнир по фиджитал-спорту. Об этом заявил президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный на сессии "From Russia with Phygital. Новые тренды международного спортивного сотрудничества" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Россия и Китай проведут совместный турнир по фиджитал-спорту
© globallookpress.com
"Сейчас на нас сами страны выходят, из Узбекистана попросили нас принять их во все мероприятия, клубные системы, - сказал Нагорный. - Мы заинтересованы привлекать ребят, совсем скоро будет проходить турнир - по этой же традиции в ближайшем будущем будет турнир совместный Россия - Китай".

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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Никита Нагорный