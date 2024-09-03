Sony закроет сетевой шутер Concord спустя две недели после релиза

Студия Firewalk Studios и компания Sony объявили о закрытии недавно вышедшего сетевого шутера Concord. Сервера проекта отключат уже 6 сентября — после этого игроки больше не смогут получить доступ к проекту. Всем покупателям вернут деньги за игру.

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Как объяснил творческий директор Concord Райан Эллис, многие аспекты были сделаны на высоком уровне, однако авторы рассчитывали на более успешный запуск. Чем дальше займётся Firewalk Studios, неизвестно.

Хотя многие качества Concord нашли отклик у игроков, мы также признаём, что другие аспекты игры и запуск не прошли так, как мы планировали. Поэтому мы решили отключить игру начиная с 6 сентября 2024 года.

Concord поступила в продажу 23 августа 2024 года — спустя примерно четыре года разработки. Сразу же после анонса шутер столкнулся с критикой за высокую цену в $ 40, невыразительных персонажей и отсутствие какой-либо изюминки по сравнению с другими проектами на рынке. Пиковый онлайн шутера в Steam в итоге не смог превысить планку в 700 человек.