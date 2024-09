BetBoom Team выпустила ролик к The International 2024 со звездой «Универа» и NS

Российская киберспортивная команда BetBoom Team выпустила специальное видео, приуроченное к чемпионату мира The International 2024 по Dota 2.

© Чемпионат.com

По сюжету все игроки являются актёрами и снимаются в сериале, а «Инт» должен стать финалом третьего сезона (BetBoom Team выступит на TI третий год подряд).

Видео доступно на YouTube-канале BB TEAM DOTA. Права на видео принадлежат BetBoom.

В «фильме о фильме» приняли участие актёр Андрей Гайдулян (Саша Сергеев из сериалов «Универ» и «СашаТаня»), экс-игрок команды Иван Pure Москаленко, стример Ярослав NS Кузнецов и действующие игроки состава по Dota 2.

В рамках групповой стадии The International 2024 команда BetBoom Team сыграет в группе C. Завтра, 4 сентября коллектив проведёт два матча — против американской nouns и Team Zero из Китая.