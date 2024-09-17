Steam Library Sharing: как настроить семейный доступ к играм в Steam
Steam Library Sharing — крайне полезный инструмент, если вы часто покупаете игры в Steam и хотите поделиться ими с друзьями. Рассказываем, что это за инструмент, какие у него ограничения и как он работает.
Что такое Steam Library Sharing
Steam поддерживает т.н. «семейные библиотеки» — возможность делиться играми со своего аккаунта с друзьями и близкими. Вы можете выбрать до пяти пользователей, которые смогут играть в игры на вашем аккаунте так, словно они куплены на их собственном. При этом ваши сохранения, индивидуальные настройки и достижения не будут сбрасываться.
Steam Library Sharing имеет ряд ограничений. Во-первых, максимальное количество пользователей, на которое можно расшарить свою библиотеку — всего пять. Во-вторых, библиотекой не могут пользоваться несколько человек одновременно; если вы играете, то вашему товарищу придется подождать, пока аккаунт не освободится. В-третьих, не всеми играми можно делиться через Steam Library Sharing. Игры, требующие дополнительных ключей, подписок или сторонних аккаунтов, не расшариваются.
Как активировать Steam Library Sharing
Авторизация другого пользователя
- Зайдите в свою учетную запись Steam на компьютере, на который вы хотите расшарить библиотеку.
- Перейдите в настройки Steam — «Семья».
- Активируйте опцию «Поделиться библиотекой на этом устройстве».
- Отметьте аккаунт, которому вы хотите предоставить доступ к библиотеке.
Запрос доступа к библиотеке другого пользователя
- На вкладке «Библиотека» можно найти игры, которые куплены на других аккаунтах Steam, активных на компьютере.
- Найдите нужную игру и нажмите «Позаимствовать».
- Запрос доступа отправит письмо на электронную почту владельца аккаунта. Он должен перейти по ссылке в письме, чтобы открыть вам доступ к библиотеке.