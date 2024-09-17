Steam Library Sharing: как настроить семейный доступ к играм в Steam

Steam Library Sharing — крайне полезный инструмент, если вы часто покупаете игры в Steam и хотите поделиться ими с друзьями. Рассказываем, что это за инструмент, какие у него ограничения и как он работает.

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Что такое Steam Library Sharing

Steam поддерживает т.н. «семейные библиотеки» — возможность делиться играми со своего аккаунта с друзьями и близкими. Вы можете выбрать до пяти пользователей, которые смогут играть в игры на вашем аккаунте так, словно они куплены на их собственном. При этом ваши сохранения, индивидуальные настройки и достижения не будут сбрасываться.

Steam Library Sharing имеет ряд ограничений. Во-первых, максимальное количество пользователей, на которое можно расшарить свою библиотеку — всего пять. Во-вторых, библиотекой не могут пользоваться несколько человек одновременно; если вы играете, то вашему товарищу придется подождать, пока аккаунт не освободится. В-третьих, не всеми играми можно делиться через Steam Library Sharing. Игры, требующие дополнительных ключей, подписок или сторонних аккаунтов, не расшариваются.

Как активировать Steam Library Sharing

Авторизация другого пользователя

Зайдите в свою учетную запись Steam на компьютере, на который вы хотите расшарить библиотеку.

Перейдите в настройки Steam — «Семья».

Активируйте опцию «Поделиться библиотекой на этом устройстве».

Отметьте аккаунт, которому вы хотите предоставить доступ к библиотеке.

Запрос доступа к библиотеке другого пользователя