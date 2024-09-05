Дата релиза Deadlock: когда новая игра Valve выйдет из беты?

Интернет знал о существовании Deadlock, нового проекта Valve, довольно давно, однако официально он появился совсем недавно, в виде закрытой бета-версии. Портал PC Gamer разобрался, насколько готова игра и когда можно ждать релиза.

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Каждая студия по-разному трактует степени готовности игр. Проект одних разработчиков, вышедший в ранний доступ, может быть таким же качественным, как законченный релиз другой. Deadlock пока что пребывает на стадии закрытого бета-тестирования, но это не обязательно значит, что до полноценного релиза еще долго.

По части производительности Deadlock не вызывает вопросов: показатель fps не проседает, микрофризов нет. Пока что единственное проблемное место, которому не помешает доработка — это ростер играбельных героев. На данный момент в Deadlock доступен 21 персонаж, и не так давно были новости, что Valve собирается добавить новых героев. Да, в той же Team Fortress 2 было всего девять классов, но здесь важно понимать, что Deadlock ближе к MOBA, чем к чистым шутерам.

Скорее всего, следующим логичным шагом Valve будет полировка и балансирование персонажей. Пока в Deadlock нет никакой болезненно очевидной «имбы», но это лишь потому, что доступ к закрытой бете открылся сравнительно недавно. Как только игроки найдут мощные комбо и освоят механики передвижения, пару героев нужно будет поправить.

Один из них — Seven. Его статическое электричество, шаровая молния и превращение в грозовое облако практически не дают противникам сбежать; единственный способ спастись — это оглушение. Робот Bebop, притягивающий соперников и раскидывающий липкие бомбы, порой тоже раздражает.

Первый патч для Deadlock уже внес изменения в арсенал нескольких персонажей, но к моменту релиза игра наверняка получит еще целый раунд обновлений. Постоянные изменения в балансе — неотъемлемая часть жанра.

Еще один аспект игры, который неплохо было бы отполировать — это карта. Пока что она ощущается слишком большой пустой. Монстры в стороне от линий разбросаны по достаточно широкой площади, но они встречаются недостаточно часто, из-за чего на карте остаются мертвые зоны.