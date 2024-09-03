Игрокам Team Spirit вручили чемпионские перстни за победу на The International 2023

Киберспортсмены состава Team Spirit по Dota 2 получили чемпионские перстни за победу на The International 2023, сообщается в соцсетях клуба.

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Перстни оформлены в виде эмблемы клуба с надписью International Champions 2023 Team Spirit. За победу на TI23 «драконы» получили 1,5 миллиона долларов.

С 4 по 15 сентября в Копенгагене пройдет The International 2024. Российская команда начнет свой путь с матча против beastcoast 4 сентября в 15:00 (мск).

За Team Spirit выступают три российских игрока — Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также два украинца — Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.