Эксперты назвали лучшие процессоры для игр на осень 2024 года
Издание GamesRadar опубликовало актуальную подборку лучших процессоров для игр по состоянию на осень 2024 года.
Журналисты составили свой топ по соотношению цена-качества и выбрал девять чипов, которые отлично подойдут для современных проектов.
Абсолютным лидером топа авторы назвали Intel Core i5-13600K — он отлично подходит как для игр, так и для рабочих задач. На втором месте оказался AMD Ryzen 5 5600x благодаря своей мощности за небольшую стоимость, а замкнул тройку AMD Ryzen 5 8600G, лишь немного уступив своим конкурентам.
Лучшие процессоры на осень 2024 года от GamesRadar:
- Intel Core i5-13600K
- AMD Ryzen 5 5600x
- AMD Ryzen 5 8600G
- Intel Core i9-13900K
- Intel Core i7-13700K
- Intel Core i5-12600K
- Intel Core i9-12900K
- Intel Core i5-11600K
- Intel Core i7-12700K.