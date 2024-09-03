Эксперты назвали лучшие процессоры для игр на осень 2024 года

Издание GamesRadar опубликовало актуальную подборку лучших процессоров для игр по состоянию на осень 2024 года.

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Журналисты составили свой топ по соотношению цена-качества и выбрал девять чипов, которые отлично подойдут для современных проектов.

Абсолютным лидером топа авторы назвали Intel Core i5-13600K — он отлично подходит как для игр, так и для рабочих задач. На втором месте оказался AMD Ryzen 5 5600x благодаря своей мощности за небольшую стоимость, а замкнул тройку AMD Ryzen 5 8600G, лишь немного уступив своим конкурентам.

Лучшие процессоры на осень 2024 года от GamesRadar: