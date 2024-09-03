Президент ФКС: российский футбольный симулятор не будет популярен без мировых звёзд

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал предложение создать российский футбольный симулятор, прозвучавшее на Играх будущего в Казани. В интервью «РИА Новости» чиновник заявил, что подобный проект будет популярен лишь в том случае, если в нём будут мировые спортсмены, а не только российские.

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По оценке Смита, выделить достаточный бюджет на разработку российского футсима можно будет лишь в том случае, если он будет привлекателен для игроков по всему миру. В ином случае нужную «сумму выделить не получится, а игра получится очень слабой».

Могу сказать, что успех футбольных симуляторов базируется на популярности самого футбола, а чтобы игра была популярна, надо, чтобы там были аватары известных спортсменов. Сомневаюсь, что большинство зарубежных клубов даст нам права на использование аватаров этих спортсменов в текущей политической обстановке. Делать игру, которая будет ограничена только российскими футболистами, боюсь, не будет иметь популярность в мире. В России, пожалуйста, но российский мир игр занимает только 5%. Если мы создаём игру, которая нацелена только на российскую аудиторию, то коммерческих денег, достаточных на разработку, выделить не получится, а игра получится очень слабой.

Сейчас на мировой арене готовятся сразу несколько футбольных симуляторов: в конце сентября выйдет ежегодный флагман EA Sports FC 25, осенью нас ждёт улучшенная версия eFootball (бывш. PES), а в декабре состоится релиз бесплатной UFL от СНГ-разработчиков из Strikerz.