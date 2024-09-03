Названы условия для выступления россиян на первых Олимпийских киберспортивных играх

Российские киберспортсмены будут участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только на равных условиях с остальными участниками. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Международный олимпийский комитет (МОК) учредил Олимпийские киберспортивные игры в июне 2024 года. Первый турнир пройдет в Саудовской Аравии в 2025 году.

"Конечно, для федерации важно участвовать в Олимпийских киберспортивных играх. Среди спортсменов есть желающие. Нам важно, чтобы спортсмены принимали участие, но только если не будет никакой дискриминации, - сказал Смит. - Ведь если дискриминация начинается, то это уже нельзя называть спортом. Мы следим за развитием событий, и пока что нет никакой ясности. Нет информации, как будет проходить отбор, какие игры там будут". "Есть большая вероятность, что там окажется Rocket League, потому что Международная федерация футбола заявила, что это часть футбола. Пока МОК выдерживает паузу. Видимо, договаривается с партнерами, которые это будут проводить. Мой прогноз - большинство игр будут связаны с симулятором, а проводить это будет не МОК, а кто-то из киберспортивных турнирных операторов", - добавил Смит.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.