Федерация компьютерного спорта России планирует создать игру виртуальной реальности
Федерация компьютерного спорта России приняла участие в разработке соревновательной головоломки, теперь в планах есть создание первой отечественной игры виртуальной реальности. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
"У нас появилась новая соревновательная головоломка Pirates & Puzzles, которую мы будем интегрировать в наши соревнования. Эту игру адаптировали под нас, добавили туда киберспортивный режим. Дальше планируем продолжить это направление, даже есть задумка создать отечественную игру виртуальной реальности, - сказал Смит. - Помимо этого, у нас уже есть отечественные игры. Например, Standoff 2, заключаем соглашение на проведение игр. Ведем переговоры с MLBB, а также со многими другими китайскими компаниями, чтобы разнообразить список игр, по которым проводим соревнования".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.