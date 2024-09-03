Федерация компьютерного спорта России планирует создать игру виртуальной реальности

Федерация компьютерного спорта России приняла участие в разработке соревновательной головоломки, теперь в планах есть создание первой отечественной игры виртуальной реальности. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

© Oculus

"У нас появилась новая соревновательная головоломка Pirates & Puzzles, которую мы будем интегрировать в наши соревнования. Эту игру адаптировали под нас, добавили туда киберспортивный режим. Дальше планируем продолжить это направление, даже есть задумка создать отечественную игру виртуальной реальности, - сказал Смит. - Помимо этого, у нас уже есть отечественные игры. Например, Standoff 2, заключаем соглашение на проведение игр. Ведем переговоры с MLBB, а также со многими другими китайскими компаниями, чтобы разнообразить список игр, по которым проводим соревнования".

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.