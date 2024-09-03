В ФКС назвали игры, по которым не проводят турниры из-за ЛГБТ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России не проводит соревнования по League of Legends, Valorant и Overwatch из-за того, что в них есть пропаганда ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

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"Наша федерация всегда действует в правовом поле. Именно поэтому мы и отказались от использования игр, содержащих ЛГБТ-пропаганду. Помимо League of Legends, мы не используем Valorant и Overwatch. Нам никто не запрещал проводить турниры по этим играм, мы сами приняли такое решение. Только Supercell ввел запрет на использование их игр на турнирах", - сказал Смит.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.