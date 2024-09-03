Вопрос выступления российских киберспортсменов под флагом страны рассмотрят в ноябре

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Съезд Международной федерации киберспорта (IESF) рассмотрит вопрос выступления россиян на международных турнирах под флагом страны в ноябре. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

13 мая Смит сообщил ТАСС, что российские киберспортсмены не примут участия в отборочных соревнованиях чемпионата мира 2024 года из-за требований выступать в нейтральном статусе.

"Сейчас у нас нет переговоров с международной федерацией по возвращению флага для наших спортсменов. Общее собрание федерации (съезд) в прошлом году однозначно высказалось как за возвращение нам флага, так и за недопустимость дискриминации какой бы то ни было страны вообще. У руководства международной федерации и у оргкомитета чемпионата мира, видимо, другая точка зрения, - сказал Смит. - Мы высказали свое мнение, они - свое. Аргументы закончились, поэтому переговоры зашли в тупик. Теперь мы ждем съезда, чтобы он принял решение. Съезд пройдет во время чемпионата мира (11-19 ноября)".

"Исходя из текущей мировой обстановки, полагаю, что будет оказано политическое давление на ряд федераций. Однако мы все равно считаем, что нашу позицию должно поддержать большинство. Мы сейчас проводим Международные студенческие киберспортивные игры, в которых принимают участие 38 стран. Такое количество стран спокойно с нами работает, не боясь каких-либо санкций. Надеемся, что наша позиция будет поддержана. Но это сложная борьба. Для многих зарубежных коллег - это выбор: поступить по совести или поддаться политическому давлению", - добавил Смит.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.