Стало известно, что нужно для развития киберспорта в России

Создание общего магазина компьютерных игр стран БРИКС поможет развитию киберспорта в России. Об этом на сессии "Игры не игрушка. Развитие гейм-индустрии на Дальнем Востоке" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

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"Я бы попробовал выстроить логическую цепочку, нужен магазин игр БРИКС, - сказал Смит, отвечая на вопрос о дальнейших шагах по развитию киберспорта. - Либо должен быть хит, вокруг него быстро и агрессивно выстраивать рекламу. Либо руководители стран БРИКС договорятся, каждую 10-ю игру эксклюзивно представить там. Второй способ - искусственный, если за ближайшие полтора года хита не появится, то нужно будет использовать второй вариант".

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.