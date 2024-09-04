Шифр Hamster Kombat на 4 и 5 сентября появился в сети

Разработчики игры Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданный шифр был опубликован в Telegram-канале «300 Криптанцев».
Игроки, успешно разгадавшие шифр с 4 по 5 сентября, получат вознаграждение в размере 1 миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе, а активация режима происходит через раздел «Ежедневный шифр» в главном меню игры.
Короткое нажатие соответствует точке, а длительное — тире. Так, для набора слова OFFCHAIN используется следующая комбинация:
O: «– – –»;
F: «– – . –»;
F:«. . – .»;
C: «– . – .»;
H: «. . . .»;
A: «. –»;
I: «. .»;
N: «– .».
Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего он будет заменен на новый.
Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга на бирже 26 сентября игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных трудностях при распределении токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительный заработок в игре.
Hamster Kombat имеет немало аналогов на рынке крипто-игр в Telegram, среди которых Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.