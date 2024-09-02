5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Debtor’s Club

В Debtor’s Club игроку предстоит примерить на себя роль коллектора в городе, пронизанном коррупцией. Ни один бизнесмен не хочет платить свои налоги, и ни один из них не захочет по доброй воле сотрудничать со сборщиком податей. Исход каждого долга будет зависеть от решений в диалогах: господин коллектор может вести дела как рассудительно, так и довольно грубо.

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Endzone 2

Пост-апокалиптический градостроительный симулятор в раннем доступе. В отличие от той же Frostpunk игра больше сфокусирована на строительстве и планировании поселений, хотя выживание, сбор ресурсов и менеджмент морали тоже играют важную роль. Игрок также может исследовать пустоши на автобусе, что делает поиск места для новенькой колонии чуть проще. По словам разработчиков, Endzone 2 пробудет в раннем доступе как минимум год.

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Toy Shire

Tower-defense стратегия, которая отлично передает настоящую суть жанра: виртуальную игру в «солдатиков». Игра не скрывает, что она вдохновлена мультфильмом «История игрушек» — каждый из 12 уровней проходит в той или иной комнате дома, от детской до ванной. Помимо кампании в Toy Shire есть творческий режим для создания собственных карт, а по мере раннего доступа проект также получит бесконечный режим выживания и мультиплеер.

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Gori: Cuddle Carnage

Gori — hack-n-slash с элементами платформера, где кот-оперативник побеждает противников, скользя по уровням на ховерборде. Поклонникам жанра понравится сочетание высокоскоростного передвижения и боевки. К тому же, визуальный стиль Gori хорошо выдерживает баланс между яркостью мультфильмов и жестокостью боевиков.

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Death in Unison

Death in Unison — кооперативный хоррор от первого лица о двух смотрителях тюрьмы, полной сверхъестественных преступников и психопатов. Два игрока находятся в разных комнатах и должны выполнять задачи, требующие командной работы, но системы тюрьмы то и дело отказывают. Кто-то из заключенных в любой момент может вырваться из камеры, так что права на ошибку нет. Death in Unison также можно пройти в одиночку, хотя кооператив будет идеальным.