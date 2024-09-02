Разработчик Blizzard случайно слил анонс новой игры компании

Студия Blizzard, входящая в структуру Microsoft, разрабатывает новый, неанонсированный шутер с видом от первого лица и элементами ролевой игры. Об этом, как сообщает издание GameMAG, стало известно благодаря вниманию фанатов, обратившихся к LinkedIn-профилю Криса МакКейба, продакт-менеджера Overwatch 2.

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В профиле МакКейба появилось упоминание о проекте, который не является отмененным проектом про «выживание», упомянутым чуть ниже. Позже МакКейб отредактировал профиль, заменив описание на просто «ААА-проект для ПК и консолей» без деталей, указав активный статус разработки.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил существование ролевого шутера, но не стал делиться подробностями. Вместо этого он прорекламировал свою предстоящую книгу, в которой он обещает раскрыть некоторые детали об этом таинственном проекте Blizzard.

Blizzard уже имела опыт разработки шутера с ролевыми элементами в виде кооперативной сюжетной кампании Overwatch 2, где персонажи должны были получить ветвистые деревья прокачки. Однако, по слухам, студия не смогла справиться с разработкой, и аддон был отменен.

Кроме того, в начале августа стало известно о формировании новой команды из 70 человек внутри Blizzard, которая будет заниматься созданием новых игр, основанных на франшизах Blizzard, включая Warcraft, Overwatch, StarCraft и не только.